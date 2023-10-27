Маркета Вондроушова высмеяла низкую готовность Канкуна к проведению Итогового турнира WTA

Чемпионка Уимблдона-2023, шестая ракетка мира, 24-летняя чешская теннисисткаЛучшие теннисистки сезона уже прилетели в Канкун, однако стадион до сих пор не готов к проведению соревнования, которое стартует 29 октября. Вондроушова высмеяла эту ситуацию, изобразив на картинке всех участниц Итогового в одиночном разряде в роли строителей.

Ранее свежее фото стадиона в своих социальных сетях опубликовала Ассоциация профессиональных игроков в теннис (PTPA), организованная первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и канадцем Вашеком Поспишилом.

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