Марлон Вера и Шон О’Мэлли встретятся на турнире UFC 299

Марлоном ВеройПротивостояние возглавит турнир UFC 299, который состоится в первом квартале 2024 года, дата и место проведения станут известны позже. Шону О’Мэлли 29 лет. Американец завоевал титул в августе, на UFC 292 досрочно остановив во втором раунде соотечественника Алджамейна Стерлинга. Примечательно, что единственное поражение в карьере О’Мэлли потерпел именно от Веры. Марлону Вере 30 лет. Эквадорец выступает в UFC с 2014 года.

В своём последнем бою Вера победил единогласным решением бразильца Педро Муньоза. Всего на его счету в организации 16 побед и семь поражений

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