Драма последнего тура: «Краснодар» обыграл «Спартак» и сохранил шансы на выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России
Драма последнего тура: «Краснодар» обыграл «Спартак» и сохранил шансы на выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России
Захарова высмеяла костюмы детей Блинкена на ХеллоуинОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла выбор костюмов для детей госсекретаря США Энтони Блинкена на... Прочитайте больше ⮕
Захарова назвала цинизмом переодевание сына Блинкена «под Зеленского»Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила переодевание сына госсекретаря США Энтони Блинкена «под Зеленского» на Хэллоуин Прочитайте больше ⮕
Захарова предупредила о последствиях планов Парижа по созданию коалиции против ХАМАСОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что идея Парижа о создании коалиции для борьбы с палестинской радикальной группировкой ХАМАС чревата эскалацией вооруженного конфликта на Ближнем Востоке Прочитайте больше ⮕
Мария Захарова: «Если МОК полагает, что дискриминация спортсменов по национальному признаку недопустима, он обязан восстановить россиян»Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег спортсменов от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства». Прочитайте больше ⮕
Путин: Запад запутался в собственных санкцияхПрезидент России Владимир Путин в среду, 1 ноября, проводит совещание по экономическим вопросам в Москве Прочитайте больше ⮕
Путин: чем меньше будут поставлять барахлаПрезидент России Владимир Путин в эти минуты проводит совещание по экономическим вопросам Прочитайте больше ⮕