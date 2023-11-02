Драма последнего тура: «Краснодар» обыграл «Спартак» и сохранил шансы на выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

Драма последнего тура: «Краснодар» обыграл «Спартак» и сохранил шансы на выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

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Захарова высмеяла костюмы детей Блинкена на ХеллоуинОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла выбор костюмов для детей госсекретаря США Энтони Блинкена на... Прочитайте больше ⮕

Захарова назвала цинизмом переодевание сына Блинкена «под Зеленского»Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила переодевание сына госсекретаря США Энтони Блинкена «под Зеленского» на Хэллоуин Прочитайте больше ⮕

Захарова предупредила о последствиях планов Парижа по созданию коалиции против ХАМАСОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что идея Парижа о создании коалиции для борьбы с палестинской радикальной группировкой ХАМАС чревата эскалацией вооруженного конфликта на Ближнем Востоке Прочитайте больше ⮕

Мария Захарова: «Если МОК полагает, что дискриминация спортсменов по национальному признаку недопустима, он обязан восстановить россиян»Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег спортсменов от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства». Прочитайте больше ⮕

Путин: Запад запутался в собственных санкцияхПрезидент России Владимир Путин в среду, 1 ноября, проводит совещание по экономическим вопросам в Москве Прочитайте больше ⮕

Путин: чем меньше будут поставлять барахлаПрезидент России Владимир Путин в эти минуты проводит совещание по экономическим вопросам Прочитайте больше ⮕