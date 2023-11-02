Марго Робби появилась в аэропорту в шляпе за 242 тысячи рублей

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби появилась на публике в шляпе за десятки тысяч рублей. Соответствующий материал публикует Daily Mail. Папарацци сняли 33-летнюю звезду «Барби» в аэропорту Брисбена, куда она прилетела вместе с мужем — продюсером Томом Акерли. Так, артистка везла перед собой чемоданы в белой маске и монохромном черном наряде, который состоял из брюк и футболки.

Кроме того, знаменитость заплела волосы в две косы и скрыла часть лица под панамой бренда Chanel. Отмечается, что стоимость данного предмета гардероба составляет 2600 долларов (примерно 242 тысячи рублей). В октябре американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в нижнем белье люксового бренда Gucci за сотни тысяч рублей. Знаменитость позировала в шелковой пижаме с монограммой упомянутого модного дома и в блестящем бюстгальтере со стразами из коллекции Gucci 2019 года.

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