Мама Руне рассказала, как Беккер повлиял на ее сына

Поэтому никаких кепок, цепочек и так далее.а если серьезно, кепка козырьком назад хорошо защищает от пота, это необязательно элемент понта какой-то. А вот цацки, конечно, лучше дома оставить

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