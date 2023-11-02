Малый и средний бизнес за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП привлек кредитов на 180 млрд рублей

Механизм «зонтичных» поручительств не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным. Например, в случаях, когда у заемщиков нет собственного залога для банка. Причем они получают возможность получить средства на приемлемых для них условиях. Покрывая до 50% суммы кредита, «зонтичные» поручительства упрощают для предпринимателей предоставление залога.

По абсолютным показателям финансовой поддержки МСП за три квартала в число лучших субъектов РФ вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В этих регионах бизнес привлек под «зонтичные» поручительства 40,1 млрд, 14,3 млрд и 13,3 млрд рублей соответственно. В число лучших также вошли Краснодарский край и Свердловская область, где предприниматели с января по сентябрь получили 7,7 млрд и 6,9 млрд рублей кредитов.

За девять месяцев наибольший прирост финансовой поддержки МСП отмечен в сфере гостиниц и общепита. Увеличившись 1,8 раза, по итогам сентября общая сумма поддержки под «зонтичные» поручительства составила здесь 4,9 млрд рублей. В сфере услуг за три квартала отмечен 1,5-кратный прирост, до общей отметки 1,4 млрд рублей.

Среди банков по объему выдачи кредитов под зонтичные поручительства лидирует Альфа-Банк (59 млрд рублей кредитов), на втором месте Сбер (52 млрд рублей), на третьем – ВТБ Банк (25 млрд рублей). Напомним, механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению Президента РФ и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его реализацию курирует первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

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