Малый итоговый турнир WTA. 1/2 финала. Касаткина сыграет с Хаддад Майя, Циньвэнь Чжэн

Малый итоговый турнир WTA. Касаткина, Хаддад Майя, Чжу Линь, Чжэн Циньвэнь сыграют в полуфинале, Самсонова и Кудерметова не вышли из группы

Хаддад Майя о выходе в финал малого итогового в паре с Кудерметовой: «У меня еще много сил и энергии. С Вероникой приятно делить корт»Медведев о жалобах на мячи: «Если бы я один так думал, то никогда бы об этом не говорил. Не хочу, чтобы у меня болело плечо всю оставшуюся жизнь»

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