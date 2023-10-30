HEAD TOPICS

МакSим рассказала, почему стала зависимой от алкоголя

 / Источник: mkomsomolets

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, рассказала, злоупотребляла алкогольными напитками, поскольку на протяжении восьми лет была 'в сложных отношения'

Источник

mkomsomolets

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, рассказала, злоупотребляла алкогольными напитками, поскольку на протяжении восьми лет была "в сложных отношениях", сообщает teleprogramma.pro.

"Когда он уходил, у меня было одно желание — выпить стакан вина", — сказала певица, добавив, что "уходил он часто". МакSим сказала, что неоднократно "делала кодировки" по советам друзей, но пришла к выводу, что данные меры не могут быть эффективны, "пока ам не приходишь к тому, что эмоционально пришла ко дну".

Россия Последние новости

Прочитайте больше:mkomsomolets »

Пора съезжать.Психолог рассказала, почему сегодняшнее поколение подростков не желает съезжать от родителей. Прочитайте больше ⮕

Саккари объяснила свои слёзы после поражения от Соболенко в матче Итогового турнира WTAДевятая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари рассказала, почему расплакалась после поражения от белоруски Арины Соболенко в матче Итогового турнира WTA в Канкуне (Мексика). Прочитайте больше ⮕

Кайри Ирвинг: «Вы можете меня критиковать. Только если судите по успехам команды и не пытаетесь копаться в том, что я за человек»Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг рассказал, почему воздерживается от обширных комментариев в разговорах с прессой. Прочитайте больше ⮕

МакSим рассказала, как во время комы близкие пытались украсть ее имуществоПевица МакSим призналась, что близкие люди пытались переписать на себя ее имущество, когда она находилась в коме. Об этом исполнительница заявила в беседе с Надеждой Стрелец, опубликованной на  YouTube . Прочитайте больше ⮕

МакSим рассказала про предательство близких во время ее пребывания в комеПевица МакSим рассказала, как пережила предательство близких людей, пока находилась в коме. Люди, которым она доверяла, пытались оформить опеку над ее дочерями, чтобы завладеть имуществом. Кроме того, некоторые члены ее команды подделывали ее подпись на документах, пока артистка была в беспомощном состоянии. Прочитайте больше ⮕

МакSим рассказала о реакции дочери на алкогольную зависимостьРоссийская певица МакSим рассказала о реакции старшей дочери, 14-летней Александры, на желание артистки публично признаться в алкогольной зависимости. Исполнительница поведала, что ее ребенок поддержал артистку. Дочь звезды также добавила, что ей все равно на мнение сверстников. Прочитайте больше ⮕