МакSим рассказала, почему стала зависимой от алкоголя

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, рассказала, злоупотребляла алкогольными напитками, поскольку на протяжении восьми лет была "в сложных отношениях", сообщает teleprogramma.pro.

"Когда он уходил, у меня было одно желание — выпить стакан вина", — сказала певица, добавив, что "уходил он часто". МакSим сказала, что неоднократно "делала кодировки" по советам друзей, но пришла к выводу, что данные меры не могут быть эффективны, "пока ам не приходишь к тому, что эмоционально пришла ко дну".

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