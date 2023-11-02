Макрон прогулялся по ночному Самарканду в компании Мирзиёева

Главы государств, как сообщает пресс-служба Мирзиеева, посетили архитектурный ансамбль Регистан, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Макрона ознакомили с историей строительства жемчужины восточного зодчества и особенностями уникального декора, рассказали о личностях и знаковых событиях, связанных с этим местом.

Кроме того, Мирзиеев и Макрон посетили историко-этнографический парк"Вечный город" в туристическом центре"Великий шелковый путь".

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