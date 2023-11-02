Макрон прогулялся с президентом Узбекистана по Самарканду

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Президент Франции Эммануэль Макрон после посещения Казахстана прибыл в Узбекистан, где вместе с главой страны Шавкатом Мирзиеевым прогулялся по ночному Самарканду. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее сообщалось, что самолет Макрона приземлился в аэропорту Астаны. На территории воздушной гавани его встретил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.

Также сообщалось, что Макрон планирует посетить Казахстан и Узбекистан, чтобы договориться об увеличении поставок урана во Францию. Отмечалось, что французский лидер в ходе поездки планирует повысить энергетическую безопасность своей страны.

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