Макрон завершает центральноазиатское турне визитом в Узбекистан

Визит в Узбекистан является первым для французского лидера за последние почти 30 лет после визита Франсуа Миттерана в 1994 году. В то же время президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев дважды посещал Францию после вступления в должность – в 2018 и 2022 годах.

Во время пребывания Мирзиёева в Париже в ноябре прошлого года было подписано более двадцати соглашений о сотрудничестве, касающихся развития возобновляемых источников энергии, городского хозяйства и транспорта. Стороны также договорились определить направления сотрудничества в сельском хозяйстве.

Во время этой поездки в Узбекистан французского лидера сопровождают руководители около 60 ведущих предприятий, и планируется заключение ряда контрактов в ключевых областях сотрудничества. В прошлом месяце между Францией и Узбекистаном было заключено межправительственное соглашение о поощрении и защите инвестиций. headtopics.com

Французская сторона придает большое значение модернизации системы водоснабжения в Ташкенте. Французская компания SUEZ планирует реализовать соответствующую программу в течение семи лет - это самый крупномасштабный проект, реализуемый французским предприятием в партнерстве с узбекскими властями.

Французский лидер отправляется в Узбекистан из Астаны, где в среду состоялись его переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры обратили особое внимание на развитие экономических отношений. headtopics.com

Страны намерены укрепить сотрудничество в сфере энергетического перехода, экологии и социального развития. Макрон и Токаев договорились о содействии укреплению сотрудничества в области атомной энергетики, промышленности и сельском хозяйстве.

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