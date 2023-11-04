Макс Ферстаппен: «Никто не знает, кто бы на самом деле мог оказаться быстрейшим в третьем сегменте, если бы не такая погода» Россия сыграет с Кубой, жеребьевка Кубка России, Луческу закончил карьеру, «Майнц» разорвал контракт с поддержавшим Палестину Эль-Гази, УЕФА объединился с «Золотым мячом» и другие новости

Россия Последние новости Прочитайте больше: SPORTSRU »

:

CHAMPİONAT: Ферстаппен: никто не знает, кто выиграл бы третий сегмент квалификации, если бы не погодаПилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не уверен, что смог бы показать лучший результат в квалификации Гран-при Бразилии, если бы не досрочное завершение из-за сильного дождя.

Источник: championat | Прочитайте больше »

SPORTSRU: Вратарь «Волгаря» Одоевский: «Рассчитываю вернуться в «Зенит» и доказать»— Меня бы не поняли, если бы не спросил о ваших перспективах в «Зените».

Источник: sportsru | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Данило Галлинари: если бы был здоров, то помог бы «Бостону» обыграть «Майами» в плей-оффИтальянский баскетболист Данило Галлинари, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Вашингтон Уизардс», рассказал, что мог бы помочь «Бостон Селтикс» в прошлом плей-офф, если бы не травма.

Источник: championat | Прочитайте больше »

AİFONLİNE: Замглавы МИД РФ Грушко: потери ЕС от санкций составляют около $1,5 трлнОбъем торговли между Евросоюзом и Россией в этом году мог бы достигнуть $700 млрд, если бы не санкции.

Источник: aifonline | Прочитайте больше »

SPORTSRU: Месси исключил переход в «Барсу» на правах аренды: «Я думал о возвращении, но это оказалось невозможным»– Я мог бы вернуться в «Барселону», но этого не произошло.

Источник: sportsru | Прочитайте больше »

RT НА РУССКОМ: «Надо же было людей защищать от этой мрази нацистской»: Путин о присоединении Крыма к РоссииВладимир Путин заявил, что если бы на Украине нормально относились к русским людям, их языку и культуре, то Россия не стала бы возвращать Крым в свой состав.

Источник: RT на русском | Прочитайте больше »