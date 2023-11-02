Максим Галкин «засветил» на видео обстановку в своей кипрской квартире: скромно, но с видом на море

. В Лимассоле у комика был запланирован концерт. Однако, по словам окружения пары, они решили задержаться в стране, пока ситуация в Израиле не стабилизируется, тем более что у звездной четы есть собственное жилье на Кипре.
Несколько лет назад Максим и Алла приобрели на острове недвижимость и получили гражданство Евросоюза в обмен на инвестиции. Они купили апартаменты в престижном жилом комплексе"One" в Лимассоле, который находится на первой линии пляжа и предлагает потрясающий вид на Средиземное море.
Ранее Алла Пугачева хранила молчание и не выходила на связь, однако недавно опубликовала несколько фотографий на своей странице в социальных сетях. На них 74-летняя певица позировала вместе с мужем, а также были снимки ее детей, Лизы и Гарри. headtopics.com
Максим, в свою очередь, активно продвигал свои предстоящие концерты в социальных сетях. В одном из видеороликов он показал интерьер своей квартиры, демонстрируя гостиную и террасу с белым диваном, на котором ранее был запечатлен их сын.
Хотя многие предполагали, что у звездной четы есть роскошный пентхаус, на самом деле квартира звездной пары оказалась скромнее. Судя по всему, они приобрели апартаменты с двумя или тремя спальнями на нижних этажах здания. На данный момент цены на такие квартиры в комплексе"One" варьируются от 1,7 миллиона евро до 2,1 миллиона евро. headtopics.com