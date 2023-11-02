Макрон прогулялся по ночному Самарканду

«Главы государств посетили архитектурный ансамбль Регистан, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Макрон был ознакомлен с историей его строительства, особенностями его уникального декора, знаковых событиях и личностях, связанных с этим местом. «В ходе искренней беседы лидеров отмечалось, что Самарканд по праву славится как одна из древних колыбелей мировой цивилизации, а сегодня становится международным центром саммитов и туризма», — отметили в пресс-службе.

До этого стало известно, что Макрон начинает свой государственный визит в Узбекистан, который станет завершением его турне по странам Центральной Азии. Это первый визит французского лидера в Узбекистан за последние 30 лет с момента посещения страны Франсуа Миттераном в 1994 году. Французский лидер отправился в Узбекистан из Казахстана, где он провел переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым. headtopics.com

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