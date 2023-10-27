Макгрегор поделился ожиданиями от боя между Фьюри и Нганну

— скорее кикбоксер/боксер, чем боец смешанных единоборств. Он больше боец в стойке. Для Фрэнсиса некомфортна борьба, у него менталитет ударника.

Это он и получит в предстоящем бою. Перед ним стоит крайне тяжелая задача, но любой человек может нанести удар. Тайсон может пропускать. Будет интересно посмотреть, как это будет разворачиваться. Тайсон великолепно выглядит в раскачке — быстрый, легкий, неуловимый. Это может быть по-настоящему звёздное выступление Тайсона Фьюри.

У Фрэнсиса есть сила. Фрэнсис обладает большой силой и менталитетом ударника. С его силой может случиться все, что угодно. У Нганну будет Майк Тайсон в углу, и такой стиль может быть криптонитом для такого сторонника дальнего боя, как Тайсон Фьюри», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.Материалы по теме headtopics.com

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