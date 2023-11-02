Макар стал лидером среди защитников в истории «Колорадо» по очкам в регулярке и плей-офф

Защитник «Колорадо Эвеланш»отдал две результативные передачи в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз».

25-летний игрок обороны набрал своё 322-е (84+238) очко в регулярке и плей-офф и вышел на первое место в истории «Колорадо»/«Квебек Нордикс» среди защитников. Об этом сообщает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter). По этому показателю Кейл обошёл Тайсона Бэрри, у которого 321 очко. На третьем месте — Сандис Озолиньш (318). Макар сыграл за «лавин» 308 матчей.

Напомним, сегодня, 2 ноября, «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). headtopics.com

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