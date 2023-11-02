Макдональд снялся с турнира в Софии

не сыграет на турнире категории ATP-250 в столице Болгарии Софии. Об этом сообщается в канале Entry List Updates в соцсети Х (ранее Twitter). Место Макдональда в турнирной сетке займёт другой американец,Хардовый турнир Sofia Open пройдёт в Болгарии с 5 по 11 ноября. Ранее стало известно, что в Софии не сыграет американец Себастьян Корда.

Напомним, действующим победителем теннисного турнира в Софии является швейцарец Марк-Андреа Хюслер, занимающий 173-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В финале Sofia Open — 2022, прошедшем больше года назад, Хюслер обыграл датчанина Хольгера Руне.

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

Шелтон снялся с турнира в СофииБен Шелтон не сыграет на турнире ATP 250 в Софии, который пройдет на следующей неделе. Прочитайте больше ⮕

Сафиуллин снялся с турнира в МецеРоман Сафиуллин не сыграет на турнире в Меце, который начнется 5 ноября. Прочитайте больше ⮕

Оже-Альяссим снялся с турнира в Меце, КордаФеликс Оже-Альяссим и Иржи Лехечка не сыграют на турнире в Меце. Прочитайте больше ⮕

Фриц снялся с «Мастерса» в ПарижеДесятая ракетка мира Тэйлор Фриц снялся с «Мастерса» в Париже. Прочитайте больше ⮕

Гауфф о предложении выйти замуж, выкрикнутом с трибун: «Огромный соблазн повторить момент, когда Штеффи Граф ответила: «А сколько у тебя денег?»Его выкрикнул с трибун болельщик в первый день турнира. Прочитайте больше ⮕

«Не хотят, чтоб я играл — тогда не буду играть». Медведев вступил в перепалку со зрителямиТретья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вступил в перепалку в болельщиками во время матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) с представителем Болгарии Григором Димитровым. Прочитайте больше ⮕