Майя Хромых: облегчили контент в произвольной, чтобы было немного полегче психологически

Сезон-2022/2023 Хромых пропускала из-за травмы. 28 и 29 октября фигуристка выступит на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Всё хорошо, всё прекрасно. Таких сильных травм, как в прошлом сезоне, уже нет. Иногда может что-нибудь заболеть на фоне нагрузок, усталости. Буквально пару дней помазать-полечиться, и все проходит. Волнуюсь ли из-за возвращения на соревновательный лед? Я, наверное, больше волнуюсь от того, как я представляю себе, как это будет выглядеть. Но когда я выхожу, я понимаю, что в принципе волноваться незачем.

Какой-нибудь инсайдик рассказать? Самый главный инсайд, что облегчили контент в произвольной, чтобы мне было немного полегче психологически», – сказала Хромых в

Прочитайте больше:

championat »

Майя Хромых: «Облегчили контент в произвольной, чтобы мне было полегче психологически»Хромых пропустила предыдущий сезон из-за травмы. Прочитайте больше ⮕

Пчелка Майя: выиграет ли Хромых в Красноярске после долгого перерываПодопечная Этери Тутберидзе последний раз выступала 580 дней назад, но имеет хорошие шансы вернуться в элиту Прочитайте больше ⮕

Трусова о 5 четверных на Олимпиаде: «Абсолютно не жалею. Я считала, что это единственный шанс выиграть»На Олимпиаде-2022 Трусова взяла серебро в фигурном катании, исполнив 5 четверных в произвольной программе. Прочитайте больше ⮕

Александра Трусова: «У меня никогда в жизни на старт не было такой цели: я еду выиграть. Я еду сделать свое»На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова взяла серебряную медаль, исполнив 5 четверных прыжок в произвольной программе. Прочитайте больше ⮕

Санду допустила интеграцию Молдавии в ЕС без ПриднестровьяПрезидент Молдавии Майя Санду допустила вероятность вхождения страны в Евросоюз к 2030 году без непризнанного Приднестровья Прочитайте больше ⮕

Шольц высказался за гуманитарную поддержку населения ГазыКанцлер ФРГ отметил, что 'нужно сделать все, чтобы не было эскалации в целом регионе' с участием новых сторон Прочитайте больше ⮕