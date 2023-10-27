Майя Хромых: «Облегчили контент в произвольной, чтобы мне было полегче психологически»

– Все хорошо. Таких сильных травм, как в прошлом сезоне, уже нет. Иногда может что-нибудь заболеть на фоне нагрузок, усталости. Буквально пару дней помазать-полечиться, и все проходит.– Я, наверное, больше волнуюсь от того, как я представляю себе, как это будет выглядеть. Но когда я выхожу, я понимаю, что в принципе волноваться незачем.27 октября 2023, 22:04

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