Майкл Мэлоун: «Пока что «Денвер» играет с тем настроем, который требуется для еще одной победы в чемпионате»

«После победы в чемпионате у кого-то может сложиться мнение, что теперь нам надо просто появиться на месте, тогда мы снова выиграем. Но это не так. Сейчас новый сезон, который не имеет ничего общего с предыдущим, каким бы волшебным он ни был.

Прошло всего три матча, пока еще очень рано давать оценки. И все же пока что «Денвер» играет с тем настроем, который требуется для еще одной победы в чемпионате», – заявил Мэлоун.«Все еще делаю это». Леброн дебютировал в НБА 29 октября 2003 года в Сакраменто. Спустя ровно 20 лет он снова сыграл против «Кингз» на выезде

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