Мадридский «Реал» планирует подписать полузащитника «Баварии»в случае, если грядущим летом «сливочным» не удастся осуществить трансфер нападающего «ПСЖ»Ранее в СМИ появилась информация, что 20-летний атакующий полузащитник не спешит продлевать контракт с мюнхенским клубом. В свою очередь, ряд европейских клубов заинтересованы в приобретении Мусиалы. Помимо «Реала», интерес к футболисту проявляют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»

. Напомним, действующее трудовое соглашение Мусиалы рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне немецкий футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами

Россия Последние новости Прочитайте больше: CHAMPİONAT »

:

CHAMPİONAT: «Реал» намерен подписать Мусиалу в случае неудачи с трансфером Мбаппе грядущим летомМадридский «Реал» планирует подписать полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалу в случае, если грядущим летом «сливочным» не удастся осуществить трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: «Барселона» может подписать опорного полузащитника в зимнее трансферное окноКаталонская «Барселона» собирается подписать опорного полузащитника в январе 2024 года.

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Тренер «Баварии» Тухель: критика Мюллера в адрес других игроков? Это не было неуважениемГлавный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на критику полузащитника мюнхенского клуба Томаса Мюллера в адрес одноклубников после вылета команды из Кубка Германии.

Источник: championat | Прочитайте больше »

SPORTSRU: Поддержавший Палестину Мазрауи встретился с лидерами еврейской общины Мюнхена. Защитник «Баварии» стал инициатором диалогаЗащитник «Баварии», выражавший поддержку Палестине, в прошлый четверг пообщался с лидерами еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии.

Источник: sportsru | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: «Лас-Пальмас» — «Атлетико»: Кирьян Родригес вывел хозяев вперёдПродолжается матч 12-го тура испанской Ла Лиги, где встречаются «Лас-Пальмас» и мадридский «Атлетико».

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: «Лас-Пальмас» — «Атлетико»: Рамирес удвоил преимущество хозяевПродолжается матч 12-го тура испанской Ла Лиги, где встречаются «Лас-Пальмас» и мадридский «Атлетико».

Источник: championat | Прочитайте больше »