Магомед Исмаилов может подраться с Дарреном Тиллом по правилам бокса

обсуждается. Со дня на день картина будет ясна. Речь идет о боксе на турнире RCC. Мы ждем подтверждения», – сказал брат и тренер

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Возмущения и насмешки над «Золотым мячом» Месси, Беллингем – фаворит на приз в 2024-м, Харден в «Клипперс», хоккейную сборную предварительно допустили на ОИ, «Зенит» выиграл группу в Кубке и другие новости headtopics.com

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В команде Магомеда Исмаилова работают над организацией боя с Дарреном ТилломРамазан Исмаилов, брат и тренер звёздного российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова, сообщил, что их команда работает над организацией боксёрского поединка с бывшим претендентом на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британцем Дарреном Тиллом. Прочитайте больше ⮕

Нганну рассказал, что может провести с Уайлдером бой по правилам MMAКамерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну рассказал о том, что он может провести поединок с американским боксёром Деонтеем Уайлдером по правилам смешанных единоборств. Прочитайте больше ⮕

Кайрат Нурмаганбетов поделился ожиданиями от боя Минеева и ШтырковаКайрат Нурмаганбетов поделился эмоциями от предстоящего поединка Ивана Штыркова и Владимира Минеева по правилам кикбоксинга. Прочитайте больше ⮕

Тардиф: дело Федотова может изменить ситуацию с допуском России на Олимпийские игры — 2026Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что ситуация с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова может изменить ситуацию с допуском сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года. Прочитайте больше ⮕

Председатель PFL заявил, что Диаз уклоняется от предложения на $ 15 млн за ММА-бой с ПоломДонн Дэвис, председатель промоушена смешанных единоборств PFL (Professional Fighters League) заявил, что у Нейта Диаза, который в начале августа провёл дебютный поединок по правилам бокса против Джейка Пола, есть предложение на реванш по правилам ММА, за который он может получить до $ 15 млн. Прочитайте больше ⮕

Айзейя Стюарт предлагал Брэндону Миллеру подраться после матчаЦентровой «Детройта» Айзейя Стюарт был готов подраться с новичком «Шарлотт» Брэндоном Миллером после матча между командами, который состоялся на прошлой неделе. Прочитайте больше ⮕