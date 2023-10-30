МО: ВС РФ пресекли попытку удара Киева по Крыму ракетами Storm Shadow

Москва, 30 октября - АиФ-Москва.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по Крымскому полуострову восемью британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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МО РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Крым ракетами Storm ShadowСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

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