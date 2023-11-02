МО РФ показало момент уничтожения танка Leopard на запорожском направлении

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Минобороны опубликовало видео, на котором российский FPV-дрон уничтожил немецкий танк Leopard, принадлежащий ВСУ.

Уточняется, что кадры сняты на запорожском направлении. В ролике видно, как дрон следует за танком, идущим в атаку на российские подразделения. После того, как беспилотник нависает над боевой машиной, видео обрывается. На следующих кадрах демонстрируется Leopard с горящей башней.

Ранее в Сети появилось видео, как российские военные при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили бронеавтомобиль американского производства Humvee на купянском направлении.

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