ММА. «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Емельяненко — Рябой, Дацик — Романкевич. ОНЛАЙН

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В рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН-ТВ» свои поединки проводят Вячеслав Дацик, Иван Емельяненко и Вячеслав Василевский. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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