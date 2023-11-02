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МИД: Россию беспокоит массированная накачка молдавской армии

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Россия обеспокоена массированной накачкой армии Молдавии под надуманными предлогами, заявил журналистам директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук

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«Массированная накачка молдавской армии снаряжением и финансами под надуманными предлогами не может не вызывать вопросов с учетом нейтрального статуса Республики Молдова», — считает дипломат.

Вооружённые силы Республики Молдова (рум. Forţele Armate ale Republicii Moldova) были созданы по указу президента Молдавии № 193 «Об образовании Вооружённых сил» от 3 сентября 1991 года. Внеблоковый статус Молдовы законодательно закреплён. Статья 11 Конституция Молдавии гласит: Республика Молдова провозглашает свой постоянный нейтралитет. Республика Молдова не допускает размещения на своей территории вооружённых сил других государств.

Республика Молдова в военной сфере также активно сотрудничает с Румынией, в рамках договора о техническом сотрудничестве в области военной стандартизации от 2015 года.

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