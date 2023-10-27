МИД Иордании предупредил о гуманитарной катастрофе в случае наземной операции в Газе

По словам главы ведомства Аймана ас-Сафади, Израиль только что начал "вторжение" вглубь палестинского анклава

БЕЙРУТ, 27 октября. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади осудил проведение израильскими войсками наземной операции в секторе Газа."Израиль только что начал вторжение вглубь Газы, результатом этой наземной операции станет масштабная гуманитарная катастрофа, которая продлится долгие годы", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Прочитайте больше:

ТАСС »

Медведев предупредил о тяжелых последствиях наземной операции Израиля в ГазеЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что наземная операция Израиля на территории сектора Газа состоится и будет иметь «самые тяжкие кровавые последствия». Об этом он написал в своем Telegram-канале . Прочитайте больше ⮕

ХАМАС пообещало Израилю 'беспрецедентное поражение' в случае наземной операции в ГазеЗаместитель главы политбюро палестинского радикального движения Салех аль-Арури подчеркнул, что, 'если противник предпримет наземное вторжение, для нашего народа это откроет новую славную страницу' Прочитайте больше ⮕

Песков заявил, что ситуация в Газе ухудшится в случае наземной операции ИзраиляКремль считает положение в секторе Газа катастрофическим и опасается его ухудшения в случае начала анонсированной Израилем наземной военной операции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Прочитайте больше ⮕

В ООН предупредили о разрушительных последствиях наземной операции в ГазеНаземная операция Израиля в секторе Газа будет иметь разрушительны эффект Прочитайте больше ⮕

ХАМАС пообещал Израилю «беспрецедентное поражение»Заместитель главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури в интервью телеканалу Al Manar заявил, что военным Израиля в случае проведения наземной операции в секторе Газа будет нанесено «беспрецедентное поражение». Прочитайте больше ⮕

Conversation: ХАМАС даст отпор израильской армии, поскольку отступать некудаДоцент кафедры государственной политики Мичиганского университета Джавед Али в беседе с изданием Сonversation заявил, что в случае проведения наземной операции в секторе Газа израильская армия встретит ожесточенное сопротивление Прочитайте больше ⮕