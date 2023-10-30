МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук

Министерство иностранных дел (МИД) Израиля на официальной странице в социальной сети X (бывш. Twitter) 30 октября подтвердило гибель 23-летней студентки ФРГ Шани Лук, попавшей в плен боевиков ХАМАС.

«Мы с горечью сообщаем, что было найдено и опознано тело 23-летней немецко-израильской Шани Лук. Шани, которая была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и выставлена напоказ по сектору Газа террористами ХАМАС, пережила непостижимые ужасы», — говорится в сообщении министерства.

По данным минздрава Газы, с начала эскалации число погибших превысило 8 тыс. человек, в том числе около 3,2 тыс. детей, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля на данный момент ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. headtopics.com

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. Израиль начал наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Палестина пытается вернуть границы между двумя странами к линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Она хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: Известия »

Мать похищенной боевиками ХАМАС Шани Лук заявила о гибели дочериМать студентки Шани Лук, похищенной в Израиле боевиками из исламистского движения ХАМАС, подтвердила гибель дочери Прочитайте больше ⮕

МИД Израиля официально подтвердил гибель студентки из ФРГ Шани ЛукПо данным ведомства, ее тело обнаружили о опознали Прочитайте больше ⮕

МИД Израиля подтвердил гибель заложницы ХАМАС Шани ЛукМИД Израиля подтвердил гибель гражданки Германии Шани Лук, похищенной боевиками во время атаки радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом сообщает в заявлении на странице израильского внешнеполитического ведомства в X. Ведомство сообщило, что тело Шани Лук было найдено и опознано. Прочитайте больше ⮕

Мать гражданки Германии Шани Лук, похищенной боевиками ХАМАС, сообщила, что ее дочь, вероятно, мертва — MeduzaМать 22-летней гражданки Германии Шани Лук, похищенной боевиками ХАМАС, заявила, что ее дочь, вероятно, мертва, сообщают RTL и NTV. Прочитайте больше ⮕

Мать похищенной ХАМАС студентки из ФРГ Шани Лук подтвердила гибель девушкиМать похищенной в Израиле боевиками ХАМАС студентки Шани Лук в понедельник, 30 октября подтвердила гибель дочери.«К сожалению, вчера мы получили новость о том, что моей дочери больше нет в живых», — сообщила женщина.Отмечается, что официального подтверждения смерти девушки пока нет. Прочитайте больше ⮕

Мать похищенной ХАМАС студентки из ФРГ Шани Лук подтвердила гибель девушкиОфициального подтверждения ее гибели пока нет Прочитайте больше ⮕