МИД Израиля официально подтвердил гибель студентки из ФРГ Шани Лук

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Израиля официально подтвердило гибель похищенной в Израиле сторонниками исламистскго движения ХАМАС студентки Шани Лук. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном на его странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Мы с сожалением сообщаем, что тело 23-летней Шани Лук, имевшей гражданство ФРГ и Израиля, было обнаружено и опознано. Шани была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы. Наши мысли и молитвы сейчас с друзьями и членами семьи Шани. Да будет благословенна память о ней", - сообщили в МИД.

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