МИД Израиля подтвердил гибель гражданки Германии Шани Лук, взятой в заложники боевиками ХАМАС

«Мы с глубоким потрясением сообщаем, что тело 23-летней гражданки Германии и Израиля Шани Лук было найдено и опознано. Шани, которую похитили с музыкального фестиваля, подвергли пыткам и провезли по Газе террористы ХАМАС, пережила непостижимые ужасы», — заявил МИД Израиля.

После вторжения ХАМАС на территорию Израиля в соцсетях появилось видео, на котором палестинские боевики едут в джипе, а в кузове машины лежит лицом вниз раздетая до нижнего белья девушка. Один из боевиков ставит на нее ногу, другие плюют в заложницу, все они кричат «Аллаху Акбар». Из ролика не было ясно, жива ли девушка и в каком она состоянии. Позже родственники, опознавшие девушку по видео, сообщили, что ее зовут Шани Лук.

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Мать похищенной боевиками ХАМАС Шани Лук заявила о гибели дочериМать студентки Шани Лук, похищенной в Израиле боевиками из исламистского движения ХАМАС, подтвердила гибель дочери Прочитайте больше ⮕

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