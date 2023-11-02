МИД Украины потребовал от Турции объяснений после визита делегации из Ялты

Министерство иностранных дел Украины потребовало от Турции объяснить участие делегации из Ялты в заседании международной организации «Объединённые города и местные власти», заявил официальный представитель ведомства«МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны относительно статуса визита представителей (администрации Ялты. — Прим. ред.)»,

— написал Николенко на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией).призвал не воспринимать данное высказывание как двусмысленное, а также как повод к признанию турецких властей принадлежности полуострова. При этом он указал на то, что заявление Эрдогана о невозможности ухода России из Крыма свидетельствует о здравомыслии турецкого лидера.

МИД Украины потребовал от Анкары объяснений из-за участия делегации Ялты в форуме в ТурцииУкраина потребовала от турецких властей объяснений из-за участия делегации Ялты в прошедшем в Турции заседании всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Об этом официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил... Прочитайте больше ⮕

Киев потребовал от Анкары объяснений из-за участия Ялты в форуме в ТурцииКак отметил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко, его страна воспринимает 'эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью' Прочитайте больше ⮕

Киев требует от Анкары объяснить визит крымской делегации в ТурциюМинистерство иностранных дел Украины потребовало объяснений у Турции после того, как представители крымского города Ялты приняли участие в заседании международной организации 'Объединенные города и местные власти' Прочитайте больше ⮕

'Резидент': Зеленский отказался отводить войска из АвдеевкиПрезидент Украины Владимир Зеленский отказался отводить войска из Авдеевки и потребовал от главкома ВСУ Валерия Залужного подготовить оборону города, сообщает Telegram-канал 'Резидент' Прочитайте больше ⮕

Нетаньяху заявил, что война с ХАМАС будет стоить больших денегИзраильский премьер-министр потребовал от главы Минфина Бецалеля Смотрича обеспечить макроэкономическую устойчивость страны Прочитайте больше ⮕

Байден получил ультиматум по прекращению огня в секторе ГазаМусульманский совет США потребовал от Байдена добиться прекращения огня до 17:00 по восточному времени. Прочитайте больше ⮕