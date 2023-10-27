МИД вызвал посла Норвегии из-за возмутительных действий властей страны

Власти Норвегии допустили возмутительные действия, пытаясь сорвать 25 октября традиционные мероприятия по чествованию памяти советских воинов. Послу жестко указано на неприемлемость ограничения прав российских представителей на проведение памятных церемоний, сообщает МИД.

Действия мэра коммуны Сер-Варангер, лично участвовавшего в перемещении и выносе венков от российского генконсульства за территорию памятника советским воинам, являются актом вандализма, примером русофобии, неуважения и попрания памяти воинов-освободителей. Похоже, утрачена не только историческая память, но и совесть, подчеркивает МИД.

Дипмиссии России в Норвегии, российские граждане продолжат отдавать дань памяти советским воинам и норвежскому сопротивлению, победившим фашизм, спасшим жизнь многих мирных жителей Северной Норвегии. Недопустимо делить Победу на свою и чужую, исходя из соображений сиюминутной политической конъюнктуры в неблаговидных целях, заключает МИД. headtopics.com

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