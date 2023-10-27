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МИД Британии прокомментировал расширение сухопутной операции в Газе

 / Источник: ТАСС

Глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил, что Израиль имеет право на самооборону, но при этом должен соблюдать международное гуманитарное право

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ТАСС

"Израиль расширяет свою военную кампанию против ХАМАС. Приоритетом Соединенного Королевства остается обеспечение безопасности британских граждан в секторе Газа и во всем регионе.

Мы поддерживаем право Израиля на самооборону, которое должно осуществляться при соблюдении международного гуманитарного права, и продолжаем добиваться обеспечения безопасности для мирных палестинцев", - написал Клеверли на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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