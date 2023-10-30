МИД Израиля подтвердил гибель заложницы ХАМАС Шани Лук

МИД Израиля подтвердил гибель гражданки Германии Шани Лук, похищенной боевиками во время атаки радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом сообщает в заявлении на странице израильского внешнеполитического ведомства в X. «Мы с прискорбием сообщаем, что тело Шани Лук было найдено и опознано.

Шани была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и выставлена напоказ в секторе Газа террористами ХАМАС, она пережила непостижимые ужасы. Наши мысли и молитвы с друзьями и семьей Шани во время этого невообразимого кошмара», — заявили в ведомстве. Ранее мать девушки Рикарда Лук в интервью немецким телеканалам RTL и NTV сообщила о ее гибели. Женщина узнала свою дочь на видео, где та лежит в пикапе боевиков ХАМАС лицом вниз.

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