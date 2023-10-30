МИД Израиля подтвердил гибель гражданки ФРГ Шани Лук

7 октября, мертва. 30 октября министерство иностранных дел Израиля на сервисе Х сообщило о том, что тело 22-летней девушки найдено и опознано. Шани Лук был участницей рейв-фестиваля на юге Израиля, ставшего объектом нападения ХАМАС, и до сих пор официально считалась пропавшей без вести.

Семья Лук также подтвердила факт ее гибели. Ее сестра написала в Instagram, что с"большой печалью" сообщает о смерти Шани. Ранее об этом заявила также мать девушки Рикарда Лук."К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых", - сказала Рикарда Лук в разговоре с корреспондентами немецких телеканалов RTL и NTV.

По словам Лук, тело ее дочери пока не обнаружено. Однако был найден осколок черепной кости, с которого был взят образец ДНК. Мать предполагает, что ее дочь мертва с 7 октября - возможно, ее убили выстрелом в голову во время теракта ХАМАС. О смерти Шани ее матери сообщили израильские военные, пишет агентство dpa.Смерть еще одного гражданина Германии в Израиле в результате террористической атаки ХАМАС подтвердило министерство иностранных дел ФРГ, не назвав, однако, имени погибшего. headtopics.com

Представитель германского МИДа повторил сделанные ранее заявления о том, что в ведомстве создана специальная оперативная группа, занимающаяся вопросом спасения заложников, находящихся в плену ХАМАС. Ведется тесная координация с партнерами в регионе, используются все доступные каналы, чтобы добиться освобождения, в частности, немецких заложников, сказал пресс-секретарь немецкого внешнеполитического ведомства.

Израиль готовится к полномасштабной наземной операции в секторе Газа, чтобы уничтожить террористическую организацию ХАМАС, ответственную за кровавое нападение 7 октября. Ну, а в Москве тем временем принимают высокопоставленного представителя ХАМАС, не признавая эту группировку террористической. Путин встречаться с ними официально не планирует. А зачем хамасовцы в столице России на самом деле? headtopics.com

МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани ЛукМинистерство иностранных дел (МИД) Израиля на официальной странице в социальной сети X (бывш. Twitter) 30 октября подтвердило гибель 23-летней студентки ФРГ Шани Лук, попавшей в плен боевиков ХАМАС.«Мы с горечью сообщаем, что было найдено и опознано тело 23-летней немецко-израильской Шани Лук. Прочитайте больше ⮕

МИД Израиля официально подтвердил гибель студентки из ФРГ Шани ЛукПо данным ведомства, ее тело обнаружили о опознали Прочитайте больше ⮕

МИД Израиля подтвердил гибель заложницы ХАМАС Шани ЛукМИД Израиля подтвердил гибель гражданки Германии Шани Лук, похищенной боевиками во время атаки радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом сообщает в заявлении на странице израильского внешнеполитического ведомства в X. Ведомство сообщило, что тело Шани Лук было найдено и опознано. Прочитайте больше ⮕

В Израиле заявили об обнаружении тела похищенной ХАМАС студентки Шани ЛукМинистерство иностранных дел Израиля подтвердило на своей официальной странице в социальной сети X 30 октября гибель 23-летней студентки из ФРГ, Шани Лук, которую 7 октября похитили боевики ХАМАС Прочитайте больше ⮕

Мать похищенной боевиками ХАМАС Шани Лук заявила о гибели дочериМать студентки Шани Лук, похищенной в Израиле боевиками из исламистского движения ХАМАС, подтвердила гибель дочери Прочитайте больше ⮕

Мать похищенной ХАМАС студентки из ФРГ Шани Лук подтвердила гибель девушкиМать похищенной в Израиле боевиками ХАМАС студентки Шани Лук в понедельник, 30 октября подтвердила гибель дочери.«К сожалению, вчера мы получили новость о том, что моей дочери больше нет в живых», — сообщила женщина.Отмечается, что официального подтверждения смерти девушки пока нет. Прочитайте больше ⮕