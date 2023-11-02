МИД заявил об умышленном ударе Киева по месту работы журналистов «Известий» в Донецке

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ИЗВЕСТИЯ: Съемочная группа «Известий» пострадала во время работы на месте обстрела в ДонецкеГруппа журналистов «Известий» во вторник, 31 октября, пострадала в Донецке во время работы на месте обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.Подробности произошедшего выясняются.Новость дополняется.

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AİFONLİNE: Стало известно состояние пострадавших в Донецке журналистов «Известий»Журналисты «Известий» попали под обстрел со стороны ВСУ в Донецке.

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ТАСС: В Израиле заявили об ударе по месту на территории Ливана, из которого была запущена ракетаСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи

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ИЗВЕСТИЯ: В минздраве ДНР рассказали о состоянии раненных в Донецке журналистов «Известий»Журналисты «Известий», раненные во время работы на месте обстрела в Донецке, находятся в реанимации, им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в минздраве ДНР 1 ноября.«У одного средняя степень тяжести, у второго средняя степень тяжести, третий прооперирован.

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ИЗВЕСТИЯ: Стало известно состояние пострадавших в Донецке журналистов «Известий»Стало известно состояние корреспондентов «Известий», пострадавших в Донецке. Так, Евгений Быковский получил осколочное ранение груди, ему будут делать операцию. Алексей Полторанин и Александр Мартемьянов также получили осколочные ранения, их жизни ничего не угрожает.

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ИЗВЕСТИЯ: Пострадавших в Донецке журналистов «Известий» ранило кассетным боеприпасомПострадавших в Донецке корреспондентов «Известий» Евгения Быковского и Алексея Полторанина ранило кассетным боеприпасом. Об этом 1 ноября рассказал заместитель врача по медицинской части ДКТОМО (Донецкого клинического территориального медицинского объединения) Иван Плахотников.

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