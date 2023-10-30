МИД Израиля: тело похищенной ХАМАС Шани Лук найдено и опознано

Москва, 30 октября - АиФ-Москва.

МИД Израиля подтвердил гибель гражданки ФРГ Шани Лук, похищенной боевиками палестинской группировки ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября.

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Самую известную заложницу ХАМАС обезглавилиПрезидент Израиля Ицхак Герцог заявил, что самую известную заложницу ХАМАС Шани Лук обезглавили. Прочитайте больше ⮕

МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани ЛукМинистерство иностранных дел (МИД) Израиля на официальной странице в социальной сети X (бывш. Twitter) 30 октября подтвердило гибель 23-летней студентки ФРГ Шани Лук, попавшей в плен боевиков ХАМАС.«Мы с горечью сообщаем, что было найдено и опознано тело 23-летней немецко-израильской Шани Лук. Прочитайте больше ⮕

Мать гражданки Германии Шани Лук, похищенной боевиками ХАМАС, сообщила, что ее дочь, вероятно, мертва — MeduzaМать 22-летней гражданки Германии Шани Лук, похищенной боевиками ХАМАС, заявила, что ее дочь, вероятно, мертва, сообщают RTL и NTV. Прочитайте больше ⮕

Президент Израиля заявил об обезглавливании похищенной ХАМАС Шани ЛукПрезидент Израиля Ицхак Герцог сообщил изданию Bild, что террористы ХАМАС отрубили голову студентке из Германии Шани Лук, которую они похитили на музыкальном фестивале Nova Festival в Израиле 7 октября Прочитайте больше ⮕

МИД Израиля подтвердил гибель заложницы ХАМАС Шани ЛукМИД Израиля подтвердил гибель гражданки Германии Шани Лук, похищенной боевиками во время атаки радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом сообщает в заявлении на странице израильского внешнеполитического ведомства в X. Ведомство сообщило, что тело Шани Лук было найдено и опознано. Прочитайте больше ⮕