МВД России показало кадры задержания экс-футболиста Бугаева

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. В Сети появились кадры задержания бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева. Соответствующий ролик обнародовало МВД РФ.

На видео правоохранитель досматривает спортсмена и находит в переднем кармане его толстовки сверток с порошкообразным веществом. Напомним, полицейские задержали бывшего футболиста российской сборной Алексея Бугаева в ночь на 29 октября. При себе спортсмен имел 500 граммов мефедрона. Сам Бугаев полностью отрицает какую-либо причастность к наркотикам.

В отношении экс-футболиста возбуждено два уголовных дела: о распространении и сбыте наркотических веществ в особо крупном размере и об участии в преступном сообществе. Ранее адвокат по уголовным делам Максим Калинов предположил, что Алексею Бугаеву может грозить до 25 лет лишения свободы. headtopics.com

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