Льюис Хэмилтон высказался об увольнении Майка Эллиота из «Мерседеса»

Британский пилот «Мерседеса» семикратный чемпион мира. Напомним, накануне было объявлено, что британский инженер покинет команду, в которой проработал 11 лет.

«Я встретил Майка, когда был в «Макларене», и мы долгое время работали вместе. У меня всегда были прекрасные отношения с Майком, и я действительно восхищаюсь им. Он очень одарённый человек. У нас были великолепные беседы, я многому научился у него, например, пониманию аэродинамики. Он был неотъемлемой частью моей команды.

Его контракт подходил к концу, и он принял решение двигаться дальше. Нужно стараться не смотреть на это негативно, нужно желать людям добра. Я надеюсь, что наши отношения останутся такими же, какими были всегда. Нельзя выкинуть все эти замечательные годы, проведённые вместе. Я очень признателен ему, потому что он часть того успеха, которого мы достигли за все эти годы», — сказал Хэмилтон в интервью Reuters. headtopics.com

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