Льюис Хэмилтон о вице-чемпионстве: «В основном зависит от Переса. Это не сильно повлияет на мою жизнь, важнее командный зачет»

«На самом деле в основном зависит от уик-эндов Чеко. У команды чемпионская машины. Думаю, в каких-то эпизодах ему просто не везло.После потери очков неделю назад я не думал, что окажусь на дистанции атаки, но да, мы сделаем все возможное. Честно говоря, стану я вторым или третьим, это не окажет сильного влияния на мою жизнь. Важнее, чтобы команда заняла второе место в Кубке конструкторов – вот на чем я сосредоточен.

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