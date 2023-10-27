Льюис Хэмилтон: «Лучшие шансы «Мерседеса» на победу в 2023-м будут в Мексике и Бразилии»

«Честно говоря, если бы мы правильно сработали со стратегией в последней гонке , то были бы гораздо ближе к победе, если бы не выиграли. Но это в любом случае неважно, так как нас все равно бы выкинули .
Даже не помню, насколько мне не хватает . Прошла уже пара лет, и я получаю удовольствие от пути, который мы проходим вместе с командой, пытаясь вернуть машину туда, где мы должны находиться. Естественно, к концу сезона ты приближаешься, если соперники не развивают болид. То, что мы в какой-то момент их догоним, неизбежно, но главный момент в том, что мы не отстаем на полторы секунды, как в первой гонке года.
Всегда трудно прогнозировать, что мы хорошо выступим здесь или там, но, безусловно, мы сделали шаг вперед и на следующих четырех этапах будем ближе, хотя не могу предсказать, где именно будем ближе всего. headtopics.com
Думаю, мы были недалеко в прошлом году и, надеюсь, еще немного приблизимся в этот уик-энд. Если действительно все сделать правильно со стратегической точки зрения, то, может, получится настоящая борьба.
Трасса в Бразилии очень хорошо нам подошла в прошлом году, и если удастся приблизиться сейчас, то в этих двух гонках мы должны выступить лучше всего. В Абу-Льюис Хэмилтон: «Многие другие машины были нелегальными на Гран-при США, я слышал от источников. Поставил бы все деньги, что более половины провалили бы тест» headtopics.com
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