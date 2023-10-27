Львовянку наказали общественной работой за принуждение знакомого к сексу

Во Львове суд назначил женщине 60 часов общественных работ в наказание за принуждение знакомого к сексу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram. Марта Лопушанская пришла в бизнес-центр, где работает ее знакомый, и потребовала, чтобы он занялся с ней сексом.

Мужчина вызвал полицию и рассказал, что у 27-летней женщины возможны психические расстройства. По словам пострадавшего, львовянка преследовала его на протяжении полутора лет, ежедневно звонила ему с разных номеров. Он сказал, что поведение Лопушанской создает проблемы в его семье.

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