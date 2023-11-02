Львова-Белова призвала ввести языковой тест для детей мигрантов перед школой

Для детей мигрантов в России нужно ввести языковой тест перед поступлением в детские сады и школы. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале. «Изучение языка должно быть обязательным, актуально и введение тестирования детей на знание русского для их дальнейшего обучения в детских садах и школах.

По мнению Львовой-Беловой, такая ситуация критически сказывается на адаптации детей. Погружение детей мигрантов структуру жизни в России, их приобщение к российской культуре и истории не только защищает их права и помогает в социализации, но и обеспечивает интересы всех детей в стране, считает уполномоченный по правам ребенка. Днем ранее, 1 ноября, в Госдуму внесли законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками с иностранцами.

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