Лучший бомбардир «Барыса» пропустит ближайшую выездную серию команды

Райли Барбер29-летнего нападающего нет в списке игроков, которые отправились на выездную серию, где «Барыс» сыграет с «Металлургом» (31 октября), «Автомобилистом» (2 ноября) и «Ак Барсом» (4 ноября).

В текущем сезоне Райли Барбер сыграл 23 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 23 очка.: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Артём Королёв, Кирилл Никитин, Нельсон Ножье, Эмиль Нургалиев, Кирилл Полохов, Давид Скленичка, Егор Шалапов.

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