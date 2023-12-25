Кайрен Уильямс (Лос-Анджелес Рэмс) – выносы: 22, ярды: 104.Mason Rudolph (Питтсбург) – 17/27, ярды: 290, тачдауны: 2, перехваты: 0.Джордж Пикенс (Питтсбург) – приемы: 4, ярды: 195.Остин Экелер (Лос-Анджелес Чарджерс) – выносы: 15, ярды: 65.tagoff@net.ru Лучшие игроки 15-й недели по версии лиги: Бейкер Мейфилд и Джеймс Кук - в атаке Брэдли Чабб и Джулиан Лав - в защите кикеры Хьюстона и Каролины от спецкоманд: https://www.sports





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