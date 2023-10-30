Лукашенко предложил выработать планы сотрудничества с бывшими республиками СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости выработать планы сотрудничества страны с бывшими советскими республиками. Об этом он высказался на встрече с послом Киргизии в Минске Эрмеком Ибраимовым, передает БелТА. По его словам, в настоящий момент Белоруссия сотрудничает с постсоветскими республиками «как бог на душу положит».

«Что-то осталось от советского периода. Допустим, закупали мы у вас семена сахарной свеклы. Наверное, и продолжаем это делать. Нас качество устраивает и так далее. Но чтобы выработать такой постоянный план, дорожную карту, как модно говорить, сотрудничества Беларуси с республиками бывшего Советского Союза — теми, которые хотят с нами сотрудничать, — мы так и не подошли к этому», — сказал глава государства.

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе по согласованию с СШАИзраиль приостановил планы широкомасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными — такое решение было принято по согласованию с США. Прочитайте больше ⮕

В Госдуме предложили праздновать в России День жутких сказок и историйДепутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов на фоне споров о правомерности празднования в России Хеллоуина в беседе с RT предложил переименовать праздник в День жутких сказок и историй. Прочитайте больше ⮕

Московский клуб поможет с формой сопернику по молодежной хоккейной лиге после пожара на арене в БрянскеМосковский «Юнисон» предложил помощь с формой «Брянску», хоккейная экипировка которого сгорела при пожаре на домашней арене, сообщает пресс‑служба столичного клуба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ). Прочитайте больше ⮕

Посол России рассказал о продолжении сотрудничества с Норвегий в рыболовствеПосол России в Осло Теймураз Рамишвили заявил, что РФ и Норвегия продолжают работу в области рыбной ловли, несмотря на санкционное давление. Рамишвили отметил, что сотрудничество двух стран в этой области выстраивалось специалистами и учеными на протяжении более 50 лет и порой переживало непростые времена. Прочитайте больше ⮕

В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с ВС РФНародно-освободительная армия Китая (НОАК) намерена усилить сотрудничество с российскими военными силами. Об этом 30 октября заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся. Прочитайте больше ⮕

В 'Хезболлах' предупредили об ответе в случае нарушения Израилем красных линийВ ливанской шиитской организации сообщили о планах продолжить борьбу, 'пока планы агрессора не будут сорваны' Прочитайте больше ⮕