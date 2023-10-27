Лукашенко считает, что третья мировая может начаться на Ближнем Востоке

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что третья мировая война может начаться на Ближнем Востоке, если Израиль начнет воевать с Ираном, сообщает агентство БелТА.

«Может быть третья мировая война. Она может оттуда начаться. Каким образом: если они начнут с Ираном воевать», — заявил белорусский лидер. Лукашенко отметил, что сегодня уже не Иран «дергает» Израиль, а наоборот. Он обратил внимание, что до сих пор не были представлены факты, подтверждающие причастность Тегерана к атакам ХАМАС. По словам президента, использование оружия, производимого в других странах, еще ничего не доказывает.

«Да, ракеты, вроде "Шахиды", беспилотники летают. Так и ваши беспилотники, ракеты на Украине летают. Идет торговля оружием», — добавил Лукашенко. Ранее президент Белоруссии сообщил, что Минск так и не получил от Варшавы ответа на предложения по восстановлению добрососедства. headtopics.com

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