Личка: в пяти играх РПЛ «Динамо» забрало 4 очка из 15. Меня не устраивает такой результат

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал последние результаты бело-голубых в Российской Премьер-Лиге, а также отреагировал на претензии к «робингудскому футболу» в исполнении «Динамо» в этом сезоне.

«Константин Генич, комментируя один из матчей «Динамо», обратил внимание на фразу руководства клуба про то, что команда показывает «робингудский футбол», забирая очки у топовых клубов и отдавая их менее статусным. Некоторые эксперты увидели в этом скрытый негатив. В то же время, другие журналисты пишут, что у меня есть поддержка и доверие со стороны клуба.

Сложно спорить, что такие матчи нужно уметь выигрывать, важно забирать свои очки — иногда при не самой красивой игре. К сожалению, в последних пяти играх премьер-лиги у нас четыре ничьи и одно поражение. Из 15 очков мы забрали только 4. Естественно, и меня тоже не устраивает такой результат. Но уверен, мы способны делать правильные выводы. headtopics.com

Напомним, в текущем сезоне РПЛ «Динамо» располагается на шестой строчке, набрав 18 очков в 12 встречах чемпионата.

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