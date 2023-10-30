Лица российского сопротивления: кто против Путина

В центре Дюссельдорфа, на площади перед театром Шаушпильхаус, проходит выставка"Лица российского сопротивления". Здесь, под открытым небом, на строительных заграждениях, символизирующих тюремные решетки, вывешены портреты и истории 16 россиян, которые уже были осуждены за выступления против путинского режима и приговорены к тюремному заключению либо ожидают решения суда.

Серия выставок"Лица российского сопротивления" проходит в разных европейских городах с октября 2023 года. В таком формате они уже состоялись в Таллине, Вильнюсе, Праге, Берлине, Нюрнберге, Штутгарте. Сейчас их можно увидеть в Будве, Копенгагене, Стокгольме и немецком Дюссельдорфе (до 5 ноября). В ближайших планах - Мюнхен, Рига, Осло. Концепция рассчитана на городские общественные пространства, бульвары, скверы, чтобы охватить как можно больше людей.

В реализации выставки в Дюссельдорфе также участвуют бывшие российские муниципальные депутаты, журналисты и антивоенные активисты. Как говорит Елена Филина, подобные акции с помощью партнеров можно провести в любом городе мира. Но с условием, что их организаторами должны выступать живущие в эмиграции россияне."Важно показать миру, что мы не молчим. Что сами уехавшие россияне не молчат, - пояснила она в беседе с DW. headtopics.com

Портреты политзаключенных Владимира Кара-Мурзы (25 лет лишения свободы) и Ильи Яшина (8,5 лет тюрьмы), вывешенные на строительных заграждениях, символизирующих тюремную решеткуНа церемонию открытия вместе с супругой пришел также немецкий скульптор Жак Тилли (Jacques Tilly). Он известен как создатель повозок для карнавальных шествий, и прежде всего, высмеивающих российского президента.

О том, знают ли сами арестанты об акциях, которые проводятся в их поддержку в Европе, и насколько они важны, в беседе с DW рассказал бывший активист челябинского и московского штабов Навального Лев Кудряков:"Безусловно, очень важны. Заключенным, которые находятся в сложных условиях, очень важно знать, что о них не забывают, о том, что есть огромная поддержка. Мы часто устраиваем вечера писем политзаключенным, чтобы они ее ощущали. headtopics.com

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