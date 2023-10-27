Липовые сотрудники ФСБ получили деньги от четверых россиян и были осуждены

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор двум лже-силовикам, вымогавшим деньги у людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России. Фигурантов признали виновными по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Один из них получил три года колонии общего режима, второй — два года условно.

Установлено, что в 2022 году мужчины представлялись сотрудниками ФСБ и требовали у местных жителей деньги якобы за освобождение от уголовной ответственности, а также предлагали помощь в решении долговых споров и расторжении договоров аренды. Потерпевшими стали четыре человека, которые передали фигурантам крупные суммы. По данным источника «Ленты.ру», общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

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